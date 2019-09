L’attore Kevin Hart si è ferito alla schiena in un incidente automobilistico

L’attore statunitense Kevin Hart ha avuto un incidente automobilistico in California e si è ferito alla schiena. L’incidente è avvenuto domenica mattina sulle colline dietro Malibu. Alla guida dell’auto c’era una persona identificata come Jared Black e a bordo c’era anche una terza persona, Rebecca Broxterman. Secondo la ricostruzione della polizia stradale della California, Black avrebbe perso il controllo dell’auto, che sarebbe in seguito uscita fuoristrada finendo in un terrapieno. Sia Hart che Black avrebbero riportato “ferite serie” alla schiena, mentre Broxterman avrebbe riportato solo ferite lievi. Dopo l’incidente, Hart sarebbe andato nella sua casa di Malibu per ricevere le prime cure e in seguito sarebbe stato trasportato all’ospedale di Northridge. Al momento non sono state date maggiori informazioni sullo stato di salute di Hart.