Sei persone sono morte a causa di un’alluvione improvvisa nel parco nazionale di Hell’s Gate, in Kenya, che si trova a circa 90 km dalla capitale Nairobi. Un settima persona risulta dispersa. Le persone coinvolte nell’incidente sono cinque turisti kenyani, un turista straniero e la guida: al momento non si conosce l’identità della persona dispersa e la dinamica dell’incidente. Il parco intanto è stato chiuso al pubblico, mentre proseguono le operazioni di ricerca.

Six bodies of the flash flood victims have been recovered, leaving one tourist missing. The search and rescue operation continues as we reach out to next of kin to share details of sad incident and plan together next course of action.

— KWS (@kwskenya) September 2, 2019