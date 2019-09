Una barca usata per immersioni subacquee ha preso fuoco al largo dell’isola di Santa Cruz, nel sud della California: ci sono 34 dispersi

Nella notte tra domenica e lunedì una barca per immersioni subacquee ha preso fuoco al largo dell’isola di Santa Cruz, nel sud della California. La Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco sono riusciti finora a soccorrere cinque persone, una delle quali ferita in maniera lieve, ma altre 34 risultano disperse. Le persone messe in salvo sono membri dell’equipaggio, che quando è iniziato l’incendio si trovavano nella cabina principale; i passeggeri, tutti dispersi, si trovavano invece sottocoperta.

Il dipartimento dei Vigili del Fuoco di Santa Barbara ha detto di avere ricevuto l’allarme alle 3.30 di notte ora locale (in Italia erano le 12.30) e ha specificato che l’imbarcazione su cui si è sviluppato l’incendio era usata spesso per immersioni notturne.