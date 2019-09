Più di cento persone sono morte per un bombardamento della coalizione saudita in Yemen

Più di cento persone sono morte e 40 sono state ferite da un bombardamento della coalizione saudita a Dhamar, in Yemen. Le cifre sono state confermate dalla Croce Rossa. Sembra che ad essere bombardato, in particolare, sia stata una scuola che i ribelli Houthi usavano come prigione. La guerra civile in Yemen fra il governo sostenuto dall’Arabia Saudita e le milizie sciite Houthi va avanti ormai dal 2015, e ha già causato migliaia di morti.