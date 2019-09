Cosa c’è stasera in TV

Stasera in televisione la Rai manda in onda una commedia del 2009 in replica su Rai 1, l’ottava stagione del solito Hawaii Five-0 della domenica su Rai 2 e The Sentinel, film del 2006 con Michael Douglas e Kim Basinger, su Rai 3. Tra i film più rilevanti in prima serata c’è L’ora più buia con protagonista il premio Oscar Gary Oldman, su Canale 5 alle 21.20. La7 trasmette invece due documentari dedicati alle più grandi battaglie della Seconda guerra mondiale. E poi ci sono le ultime sei partite della seconda giornata di Serie A.

Rai 1

21.25 – L’amore il sole e le altre stelle

È una commedia per la televisione del 2009 diretta da Fabrizio Costa con Marco Bonini, Vanessa Incontrada e Ricky Memphis.



Rai 2

21.20 – Hawaii Five-0

Ottava stagione della serie americana che racconta le vicende di una squadra investigativa speciale alle Hawaii.

Rai 3

21.20 – The Sentinel

È un film thriller del 2006, diretto da Clark Johnson, con Michael Douglas, Kiefer Sutherland, Eva Longoria e Kim Basinger. È ispirato al romanzo dell’ex agente segreto americano Gerald Petievich.



Rete 4

21.25 – Una serata bella…senza fine!

Speciale di Rete 4 dedicato alla musica italiana.



Canale 5

21.20 – L’ora più buia

Film di Joe Wright (quello dell’Orgoglio e pregiudizio con Keira Knightley) su Winston Churchill, primo ministro del Regno Unito negli anni Quaranta e Cinquanta. Churchill è interpretato da Gary Oldman, che per il ruolo ha ricevuto l’Oscar come miglior attore. Il film è stato premiato anche con l’Oscar per il miglior trucco.

Italia 1

21.20 – La rivolta delle ex

È una commedia del 2009 diretta da Mark Waters, con Matthew McConaughey e Jennifer Garner. È una libera interpretazione in chiave moderna del Canto di Natale di Charles Dickens.



La7

21.15 – Atlantide: Grandi battaglie

La7 manda in onda due documentari dedicati alle più grandi battaglie della Seconda guerra mondiale: D-Day e Pearl Harbor.



TV8

21.15 – Italia’s Got Talent – Best of

Il meglio del programma di gente che va a fare cose di ogni tipo davanti a un pubblico e a quattro giudici che li valutano: di volta in volta ammirati, commossi o divertiti.

Rai 4

21.20 – Vacancy

Film thriller del 2007 in cui Kate Beckinsale e Luke Wilson interpretano una coppia che si ritrova a passare la notte in un piccolo e sperduto motel di montagna dove succedono cose.

Iris

21.00 – The Unsaid

È un film drammatico del 2001 diretto da Tom McLoughlin, con Andy Garcia, Vincent Kartheiser e Linda Cardellini.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Il fidanzato di mia sorella

Sky Cinema Due

21.15 – Tra le nuvole

Sky Cinema Collection

21.15 – Gli Incredibili 2