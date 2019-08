È morta a 80 anni l’attrice Valerie Harper

È morta giovedì a 80 anni l’attrice statunitense Valerie Harper, famosa soprattutto per le parti recitate negli spettacoli televisivi The Mary Tyler Moore Show e Rhoda, per le quali vinse tre Emmy Awards consecutivi tra il 1971 e i 1973. In Italia era conosciuta per aver recitato nella serie La famiglia Hogan e nei film Una strana coppia di sbirri e Capitolo secondo. Nel 2013 le venne diagnosticato un cancro al cervello, ma continuò a recitare ancora per qualche anno, prima di ritirarsi definitivamente. La sua famiglia non ha rilasciato dichiarazioni.