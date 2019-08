L’uragano Dorian a largo della Florida è ora considerato “estremamente pericoloso”

Il National Hurricane Center di Miami ha comunicato che l’intensità dell’uragano Dorian a largo della Florida ha raggiunto la categoria 4 della scala Saffir-Simpson, che ne prevede in tutto cinque: l’uragano viene ora considerato come “estremamente pericoloso”. In tutta la Florida è stato dichiarato lo stato di emergenza. Le autorità hanno consigliato alla popolazione costiera di conservare provviste e generi di necessità per una settimana. Dopo aver sfiorato Puerto Rico, l’uragano dovrebbe raggiungere il sud degli Stati Uniti entro lunedì e potrebbe durare diversi giorni. Il presidente Donald Trump ha registrato un messaggio per avvertire la popolazione dei rischi previsti.