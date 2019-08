Il fratello della ginnasta Simone Biles è stato accusato di tre omicidi a Cleveland

Tevin Biles-Thomas, fratello della ginnasta statunitense Simone Biles, è stato arrestato venerdì con l’accusa di triplice omicidio. I crimini per i quali Biles-Thomas è stato accusato risalgono a una sparatoria avvenuta a Cleveland il 31 dicembre 2018 durante una festa per l’ultimo dell’anno. Biles-Thomas è stato identificato dalla polizia di Cleveland come l’autore della sparatoria nella quale morirono tre ventenni. I due fratelli Biles sono cresciuti in due diverse famiglie: vennero presi in affidamento da bambini dopo essere finiti in orfanotrofio a causa della tossicodipendenza della madre. Tevin ha 24 anni mentre Simone, già considerata la ginnasta americana più forte di sempre, ne ha 22.