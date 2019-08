Qualcuno è entrato nell’account Twitter del capo di Twitter

Ieri sera è stato violato l’account del CEO di Twitter Jack Dorsey, che nel giro di qualche minuto ha pubblicato diversi messaggi minacciosi e razzisti. L’attacco è stato rivendicato dalla Chuckling Squad, un gruppo di hacker che in passato aveva violato gli account di diversi Youtuber.

Un’ora dopo l’attacco, Twitter ha fatto sapere che gli hacker erano riusciti a pubblicare dei tweet tramite l’account di Dorsey dopo aver preso il controllo del numero di telefono associato al suo account e servendosi di una vecchia app che permette di twittare un messaggio inviando un SMS. «Non ci sono indicazioni che i sistemi di Twitter siano stati compromessi», ha twittato la società, che ha dato la colpa della falla di sicurezza alla compagnia telefonica di Dorsey.

The phone number associated with the account was compromised due to a security oversight by the mobile provider. This allowed an unauthorized person to compose and send tweets via text message from the phone number. That issue is now resolved.

— Twitter Comms (@TwitterComms) August 31, 2019