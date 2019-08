Cosa c’è stasera in TV

È un classico venerdì di agosto, con tanti film, qualche replica e poco altro. Il programma di Lorella Cuccarini Grand Tour ha chiuso con una settimana d’anticipo, e al suo posto su Rai 1 andrà in onda un episodio dell’ultima stagione di Don Matteo. Per il resto ci sono un thriller su Rai2, un film sentimentale su Canale 5, un film d’azione su Italia 1 e un film catastrofico su La7. Infine su Rai Movie c’è Jackie, film che racconta la storia di Jacqueline Kennedy, con protagonista Natalie Portman.



Rai 1

21.25 – Don Matteo

Replica dell’episodio 23 dell’undicesima stagione della fiction in cui Terence Hill interpreta un parroco che risolve crimini e altri casi legali.

Rai 2

21.20 – In punta di piedi con la morte

Thriller del 2018 diretto da Jeff Hare. Racconta di una ragazza che trova un lavoro estivo da una famiglia che abita fuori città, dove deve fare da babysitter a due bambini. Uno dei due si rivelerà presto molto violento.

🏡 Kate trova un lavoretto estivo presso una villa fuori città dove dovrà occuparsi di due bambini, orfani di madre: la piccola e dolce Rose e il violento e impunito Jack 👶 Questa sera alle 21.20 su #RAI2 il film “In punta di piedi con la morte” pic.twitter.com/pMmuc3As1U — Rai2 (@RaiDue) August 30, 2019

Rai 3

21.20 – Miami Beach

Commedia del 2015 diretta da Carlo Vanzina, con protagonisti Ricky Memphis e Max Tortora. Parla di italiani a Miami per studio, per lavoro o per vacanze.

Rete 4

21.30– Potere assoluto

È un thriller poliziesco del 1997 di e con Clint Eastwood, che interpreta un ladro un po’ anzianotto che penetra nella casa di un ricchissimo e ancor più anziano filantropo. Durante il furto, assiste all’assassinio della moglie del filantropo da parte di agenti dei servizi segreti americani e guardie del corpo del presidente degli Stati Uniti.

Canale 5

21.20 – Rosamunde Pilcher – Un amore che ritorna

Film del 2015 tratto da un omonimo libro della scrittrice di romanzi sentimentali Rosamunde Pilcher.

Italia 1

21.20 – G.I. Joe – La nascita dei Cobra

Film del 2009 diretto da Stephen Sommers. I G.I. Joe (Global Integrated Joint Operating Entity) sono una squadra speciale anti-terrorismo composta da un gruppo di veterani che con l’ausilio di sofisticati mezzi combattono contro un’organizzazione criminale chiamata Cobra.



La7

21.15 – L’inferno di cristallo

Film del 1974 con un cast piuttosto notevole: Paul Newman, Steve McQueen, Faye Dunaway, William Holden e Fred Astaire. Il film si incentra su un incendio che scoppia all’ultimo piano di un grattacielo, dove si stava svolgendo una festa e dove i partecipanti rimangono intrappolati.

TV8

21.35 – X Factor – Il meglio delle ultime 8 edizioni

Il titolo del programma è già abbastanza esplicativo, no?

Nove

21.10 – Bake off: dolci in forno

Programma di cucina condotto da Benedetta Parodi.

Rai Movie

21.15 – Jackie

Il film di Pablo Larraín (il regista di No – I giorni dell’arcobaleno) in cui NataliePortman interpreta Jackie Kennedy. Il film racconta i quattro giorni dopo l’uccisione del marito, il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy: a Dallas, in Texas,nel 1963.

Paramount

21.15 – Baby Boom

Commedia del 1987 con Diane Keaton, che interpreta una donna con un’avviata carriera come manager in una banca. All’improvviso, riceve un’insolita eredità: una

bambina appena nata, lasciatale da un cugino che non vedeva da anni.

Sky Cinema Uno

21.15 – Biancaneve e il cacciatore

Sky Cinema Due

21.15 Tre manifesti a Ebbing, Missouri