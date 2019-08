È morto l’attore francese Michel Aumont: aveva 82 anni. Aumont aveva lavorato a teatro entrando a far parte della Comédie-Française, uno dei più importanti teatri francesi, nel 1956, di cui poi era diventato socio onorario. Aveva vinto tre volte il Premio Molière. Nel corso della sua carriera aveva fatto anche del cinema, lavorando con registi come Claude Chabrol, Claude Lelouch, Bertrand Tavernier, Jean-Jacques Annaud e Francis Veber. Ha recitato in decine di film per la televisione, interpretando molto spesso il ruolo del commissario o del politico.