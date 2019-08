La Corte di Cassazione ha confermato che Berlusconi non deve alcun assegno di mantenimento all’ex moglie Veronica Lario, da cui si è separato nel 2012. La notizia è stata data da Radiocor, l’agenzia stampa del gruppo del Sole 24 Ore. In particolare, si legge sul Sole, la Corte «ha aderito alla difesa del Cavaliere, rappresentato dal Professor Pier Filippo Giuggioli, rilevando come Berlusconi avesse ampiamente assolto ai propri obblighi di assistenza economica in favore della ex moglie già in corso di matrimonio, costituendo in suo favore un patrimonio mobiliare ed immobiliare di eccezionale valore».

Già nel 2017 la Corte d’Appello di Milano aveva cancellato l’assegno di mantenimento da 1,4 milioni di euro al mese che Berlusconi doveva a Lario secondo una sentenza del 2013 del Tribunale di Monza. La Corte d’Appello aveva anche obbligato Lario a restituire a Berlusconi circa 45 milioni di euro ottenuti fino a quel momento.