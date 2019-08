Porto Rico ha dichiarato lo stato di emergenza in vista di una tempesta tropicale

Porto Rico – un gruppo di isole caraibiche che fa parte degli Stati Uniti come “territorio non incorporato” – ha dichiarato lo stato di emergenza in vista di una tempesta tropicale. La tempesta tropicale, che dopo Porto Rico potrebbe colpire anche la Repubblica Dominicana, è stata chiamata Dorian e i meteorologi si aspettano che nelle prossime ore possa trasformarsi in un uragano (cioè una tempesta tropicale di particolare intensità). Il passaggio della tempesta è previsto nell’area centro-occidentale dell’isola e, oltre ai forti venti e alle intense piogge, c’è timore per possibili frane e inondazioni, che potrebbero a loro volta causare blackout.

Porto Rico si sta ancora riprendendo a fatica dagli effetti e dalle conseguenze dell’uragano Maria, che nel 2017 colpì il paese causando la morte di diverse migliaia di persone e lasciando decine di migliaia di sfollati.

Puerto Rico mobilizes thousands of federal agents ahead of what threatens to be the first hurricane to lash the US territory since it was ravaged by Maria in 2017https://t.co/jFezL64tbk @AFPgraphics pic.twitter.com/uYAkHYiKwY

— AFP news agency (@AFP) August 28, 2019