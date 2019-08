A causa delle forti piogge in Giappone è stato emesso un ordine di evacuazione per circa un milione di persone

Nel sud-ovest del Giappone è stato emesso un ordine di evacuazione per circa un milione di persone, in seguito alle forti piogge e alle successive frane e alluvioni. AFP spiega che gli ordini di evacuazione non sono obbligatori ma solo caldamente consigliati, e che in mattinata nell’area è stato dichiarato il più alto grado di allerta possibile, deciso quando «c’è la significativa possibilità di una catastrofe». A causa delle piogge e delle loro conseguenze sono morte due persone: una nella prefettura di Saga e una nella prefettura di Fukuoka.