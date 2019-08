È morto il fumettista Massimo Mattioli

Il 23 agosto è morto a Roma il fumettista Massimo Mattioli, cofondatore con Stefano Tamburini della rivista Cannibale nel 1977, autore di Frigidaire e creatore della serie di fumetti per bambini di Pinky, quella sul coniglio rosa che fa il giornalista, pubblicata tra il 1973 e il 2014 sul Giornalino. Mattioli aveva 75 anni. Da tempo non pubblicava più nuovi fumetti, ma di recente la casa editrice Coconino aveva cominciato a ripubblicare i suoi lavori: ad aprile era uscito Squeak the mouse, che raccoglie le storie di un gatto e un topo che si rincorrono per uccidersi a vicenda come in Grattachecca & Fichetto, la serie tv al’interno dei Simpson. Questa serie, come la maggior parte dei suoi lavori, era caratterizzata da uno stile che mescolava splatter, umorismo, pornografia e nonsense.

Massimo Mattioli ha disegnato mondi impossibili e delineato pensieri nuovi, che hanno cambiato la vita dei suoi lettori e le regole del fumetto mondiale. Lusingati dalla fortuna di aver lavorato al suo fianco nell’ultimo anno, oggi lo piangiamo ma in eterno lo applaudiamo. Grazie pic.twitter.com/YzsYKpmtIz — Coconino Press (@coconino_press) August 26, 2019

Massimo Mattioli, una leggenda del fumetto italiano, ci ha improvvisamente lasciato. È stato un innovatore, un ispiratore e un Maestro e tutto Comicon, sia Edizioni che Festival, si stringono alla famiglia per la loro perdita personale e a tutti gli appassionati. pic.twitter.com/SEdcrZJxME — COMICON (@NapoliCOMICON) August 26, 2019