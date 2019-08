L’Inter ha battuto per 4 a 0 il Lecce nel posticipo della prima giornata di Serie A giocato questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano: era la prima partita di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter, e sebbene la vittoria sia arrivata contro una squadra neopromossa si può considerare un ottimo inizio. Ed è arrivato anche il primo gol dell’acquisto più importante dell’estate dell’Inter, l’attaccante belga Romelo Lukaku. Hanno segnato Marcelo Brozovic al 21esimo, Stefano Sensi al 24esimo, Lukaku al 60esimo e Antonio Candreva all’84esimo.

