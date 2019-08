Andrew Luck, forte quarterback degli Indianapolis Colts, si è ritirato dal football a 29 anni

Andrew Luck, quarterback di 29 anni degli Indianapolis Colts, ha annunciato il suo ritiro dal football americano. Luck è uno dei più forti giocatori degli ultimi anni e nel 2016 aveva firmato un contratto di 6 anni da 140 milioni di dollari. Nella passata stagione era stato il secondo miglior quarterback per numero totale di passaggi da touchdown. Luck ha detto di volersi ritirare per mettere termine al “ciclo di sofferenza” causato dai numerosi infortuni che ha avuto negli ultimi anni: «Mi hanno portato via la gioia di giocare», ha detto. Prima della conferenza stampa in cui ha annunciato il suo ritiro, la notizia era stata anticipata da un giornalista: alcuni tifosi dei Colt hanno quindi fischiato Luck nell’ultima partita da lui giocata prima di annunciare il ritiro. A proposito, lui ha detto: «Mentirei se dicessi che non li ho sentiti e che non mi hanno fatto male».

23,671 pass yards. 171 pass TD. 4x Pro Bowler. 2018 Comeback Player of the Year. Congrats on an incredible career, Andrew Luck. pic.twitter.com/OqIEdKbKkH — NFL (@NFL) August 25, 2019