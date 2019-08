Ci sono stati violenti scontri tra polizia e manifestanti nel dodicesimo fine settimana di proteste a Hong Kong. La polizia, in tenuta antisommossa, ha sparato gas lacrimogeno contro i manifestanti e ne ha picchiati molti con i manganelli, per impedire loro di avvicinarsi troppo a una stazione di polizia nel distretto di Kwun Tong. Diverse persone sono rimaste ferite, nessuna in modo grave.

L’operazione della polizia è iniziata dopo che i manifestanti avevano costruito delle barricate di bambù e plastica nelle strade intorno alla stazione di polizia, ma secondo diversi testimoni la risposta degli agenti è stata eccessivamente violenta. In tutto, l’operazione di sgombero delle strade è durato circa 15 minuti. La manifestazione di oggi – organizzata nell’ambito delle enormi proteste degli ultimi mesi – era in particolare indirizzata a un progetto di installare telecamere e sensori sui lampioni del quartiere. L’amministrazione cittadini sostiene che siano un sistema di rilevamento della qualità dell’aria, molti temono che lo scopo delle telecamere sia la sorveglianza delle persone.