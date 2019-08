Marc Marquez partirà in pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP

Marc Marquez, pilota spagnolo della Honda, partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGP della Gran Bretagna, che si disputa sul circuito di Silverstone. In seconda posizione partirà Valentino Rossi, che non partiva in prima fila da più di 100 giorni. Andrea Dovizioso, pilota italiano della Ducati e principale rivale di Marquez, seppur con un considerevole ritardo in classifica generale, partirà dalla settima posizione. Il Gran Premio si correrà domani alle 14.