Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv c’è più musica del solito, perché Rai 1 e Canale 5 dedicano le rispettive serate a Luciano Pavarotti e Lucio Dalla. In alternativa, in mezzo alle solite cose di un sabato sera di agosto, ci sono anche un paio di buoni film. Non recentissimi, ma buoni: come Stargate, ormai in quota vintage, e Hurricane – Il grido dell’innocenza, quello della canzone.



Rai Uno

20.35 – Techetechetè

Stasera nell’apprezzato programma che ricombina spezzoni di vecchi programmi presi dalle teche, cioè dagli archivi, della RAI si vedrà Luciano Pavarotti.

Musica e passione, stasera, con Luciano #Pavarotti e tutti i suoi amici 🎶 "Luciano e le stelle" di Elisabetta Barduagni, questa sera, sabato #24agosto, dalle 20:35 su #Rai1#techetechete pic.twitter.com/WCnsLHh2D8 — Techetechete’ (@_Techetechete) August 24, 2019



Rai Due

21.05 – L’uomo che non avrei mai dovuto amare

Thriller del 2017 sulla storia di una donna che viene incolpata ingiustamente di un incidente nel quale è morto un uomo, la cui moglie comincia a perseguitarla.

🏆 Daniel è disposto a tutto pur di proteggere la sua carriera, persino a costringere la sua fidanzata Jenny ad assumersi la colpa di un reato che non ha commesso. Stasera alle 21.05 su #RAI2 “L’uomo che non avrei mai dovuto amare” 💔 pic.twitter.com/TJ9KbniqGr — Rai2 (@RaiDue) August 24, 2019



Rai Tre

20.30 – Hurricane – Il grido dell’innocenza

Film del 1999 diretto da Norman Jewison e basato sulla vita del pugile Rubin Carter, quello della famosa canzone di Bob Dylan. Rubin “Hurricane” Carter è interpretato da Denzel Washington.

The best boxing movies of all time: Denzel Washington in 'The Hurricane'http://t.co/uEpeXmGI0T pic.twitter.com/Gjk9DWlp9o — Complex UK (@complex_uk) July 5, 2015



Rete 4

21.34 – Una vita

Due episodi della tredicesima stagione di una telenovela spagnola ideata dalla creatrice della molto apprezzata Il segreto (apprezzata dai fan del genere, si intende). In prima tv italiana.



Canale 5

21.16 – Lucio!

Un concerto omaggio per Lucio Dalla. Con Fiorella Mannoia, Luca Carboni, Massimo Ranieri, Ornella Vanoni, Federico Zampaglione, Serena Autieri, Alice, Annalisa, Mario Biondi, Gaetano Curreri, Giovanni Caccamo, Gigi D’Alessio, Giusy Ferreri, Noemi e Paola Turci. È una replica.

Questa sera io, @roncellamare e tanti artisti, amici e colleghi vi aspettiamo in prima serata su Canale 5 con "LUCIO!"

Un evento dedicato al nostro amato Lucio Dalla, uno dei più grandi protagonisti della canzone d'autore italiana. ❤️ Un piccolo estratto delle nostre prove 😁 pic.twitter.com/82WKZNkgbE — Michelle Hunziker (@m_hunziker) August 31, 2018



Italia 1

21.10 – Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi

Non fatevi ingannare dal titolo. Non è quello a cui pensate (Ghostbusters – Acchiappafantasmi) è un altro, che uscì nel 2015 e ha per protagonista Tom, un fantasmino verde.



La7

20.35 – Body of Proof

Quattro episodi della seconda stagione di questa serie tv, che ha come protagonista una neurochirurga che, per un problema alle mani, è costretta a reinventarsi come medico legale.



TV8

21.35 – Extortion

Un mediocre film d’azione del 2017 su una famiglia che fa una vacanza ai Caraibi che prende pieghe inaspettate, con il padre di famiglia che deve fare cose inaspettate per salvare la famiglia.



Nove

21.15 – Stargate

È un film del 1994 diretto da Roland Emmerich con protagonisti Kurt Russell e James Spader. Diede inizio a un franchise con serie televisive live action, serie animate e altri due film.

Sky

Sky Cinema 1

21.15 – Moschettieri del re