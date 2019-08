In Polonia un forte temporale ha causato quattro morti e più di cento feriti

In Polonia, nella regione dei Monti Tatra, un forte temporale ha causato quattro morti e più di cento feriti. La notizia è stata confermata dal primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma sembra che alcune delle persone coinvolte facessero parte di un gruppo di turisti che stava facendo un’escursione sul monte Giewont. Reuters scrive che in cima al monte c’è una croce di metallo che attira i fulmini. Una quinta persona è stata trovata morta sul versante slovacco della regione.