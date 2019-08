Hasbro ha comprato la società che possiede i diritti di “Peppa Pig” per 4 miliardi di dollari

Hasbro, la grande società statunitense produttrice di giocattoli, ha annunciato di aver acquistato per 4 miliardi di dollari (3,6 miliardi di euro) Entertainment One, la società che detiene i diritti del famoso cartone animato per bambini Peppa Pig. Entertainment One, che è una multinazionale con sede in Canada, è stata fondata nel 1970 e ha prodotto negli anni decine di film, serie tv e cartoni animati di successo. Il personaggio di Peppa Pig è stato creato da Astley Baker Davies e racconta le storie di un maiale antropomorfo e della sua famiglia, va in onda dal 2004 ed è diventato nel corso degli anni uno dei cartoni più popolari tra i bambini di tutto il mondo.