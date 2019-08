Cosa c’è stasera in TV

Stasera in TV il tasso di film interessanti è più alto di quello che vi aspettereste da un venerdì di fine agosto: resta da vedere però se la percezione di “film interessanti” di chi scrive queste righe è in linea con la vostra e se i vostri piani per questo venerdì sera di fine agosto sono comunque più interessanti di una sera a guardare la TV. I film, comunque, sono Gli spietati, Io sono leggenda, Gloria e L’ultima legione (anche se forse, come disse quella capra, «meglio il libro»).

Rai 1

21.25 – Grand Tour

Una nuova serata del “grand tour” estivo di Linea Verde, dedicata alla Sardegna e al Veneto, e condotto da Lorella Cuccarini. Sarà anche l’ultima, perché il programma ha avuto ascolti bassi, sotto le aspettative, e la rete ha deciso di accorpare in una sola serata le ultime due puntate previste.

Rai 2

21.20 – Frammenti di bugie

Un «film ad alta tensione» su una donna incinta che dopo diversi anni di coma non sa più che ne è stato della figlia che ha partorito. «Nota però che una sua amica ha una bambina della stessa età della sua, nonostante ricordi che non fosse incinta».

Dopo essere sopravvissuta ad un incidente d’auto, l’unica cosa che Marissa vuole è scoprire chi le ha portato via sua figlia 🤱 Appuntamento questa sera su #RAI2 alle 21.20 con “Frammenti di bugie” pic.twitter.com/jn2wkD0Rrk — Rai2 (@RaiDue) August 23, 2019

Rai 3

21.05 – Sole cuore amore

Film del 2016 di Daniele Vicari, con Isabella Ragonese e Francesco Montanari. È ambientato a Roma e racconta la storia di «due donne diametralmente opposte»: una pendolare con quattro figli e una ballerina single, tra loro molto amiche.

Rete 4

21.29 – Gli spietati

Cupo, cinico e ottimo western del 1992, diretto e interpretato da Clint Eastwood, con Morgan Freeman, Richard Harris e Gene Hackman. Parla di un vecchio pistolero ormai ritiratosi da quella vita che, su richiesta di un vecchio amico, accetta un ultimo lavoro, perché è giusto così. Finisce con una dedica «a Sergio e Don», Sergio Leone e Don Siegel, due che di western se ne intendevano.

Canale 5

21.25 – Immaturi – Il viaggio

Diretto da Paolo Genovese e passato nei cinema nel 2012, è il sequel di Immaturi, che si immaginava un gruppo di amici che per un qualche tipo di errore veniva chiamato a rifare l’esame di maturità, anni dopo aver finito il liceo. E cosa c’è dopo la maturità? Il viaggio tutti insieme in Grecia. In questo caso, a Paros.

Italia 1

21.20 – Io sono leggenda

Un film con una scena tagliata che, se ci fosse stata, avrebbe cambiato tutto il film. Ma è meglio vedere tutto il film, prima di andare a vedere qual è. C’è Will Smith e c’è un cane, in un contesto diametralmente opposto a quello che ha sperimentato chi ha passato Ferragosto in Liguria.

La7

21.15 – Gloria

Un ottimo film anni Novanta di Sidney Lumet con Sharon Stone. È un poliziesco che inizia con un omicidio ed è il remake di un omonimo film del 1980 di John Cassavetes.

TV8

21.35 – X Factor – Il meglio delle ultime 8 edizioni

Serve aggiungere altro? No.

Ve li ricordate? 🤔

Ritornano domani per farvi rivivere il sogno di X Factor 📺 pic.twitter.com/NoWvHRm3Yu — TV8 (@TV8it) August 8, 2019

Nove



21.10 – Fratelli di Crozza – Il meglio

Nemmeno qui.

Rai Movie

21.15 – L’ultima legione

Film tratto dall’omonimo romanzo di Valerio Massimo Manfredi, ambientato poco prima della fine dell’Impero romano d’occidente che ha tra i protagonisti il giovane imperatore Romolo Augusto (un nome di quelli che mettono proprio zero pressione a chi se lo ritrova) e un druido della Britannia.

Rai Movie

21.10 – Seven Swords

Film del 2005 ambientato nella Cina del Quindicesimo secolo, dove il nuovo governo della dinastia Ming decide di vietare le arti marziali. Ma sette guerrieri si rifugiano in un villaggio sperduto e non sono disposti ad accettare questa imposizione.

Sky



Cinema 1 – Nessuno come noi