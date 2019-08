Celebripost

Tra le celebrità da fotografare questa settimana c’è un principe dodicenne che ha la faccia annoiata di tutti i preadolescenti quando i genitori li trascinano a fare attività per loro non particolarmente interessanti. C’è poi la faccia che corrisponde alla voce di Bojack Horseman, un giocatore di football molto famoso che dimostra che no, i cappelli non stanno veramente bene a tutti, la compagna di Boris Johnson, il primo ministro indiano e il presidente francese nella solitudine degli uomini di potere. E infine, ci sono tre fortissimi tennisti (o meglio due tenniste e un ex tennista) che provano uno sport con la racchetta diverso dal loro sport con la racchetta.