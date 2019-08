Una ragazza israeliana di 17 anni è stata uccisa da una bomba rudimentale in Cisgiordania, ci sono altri due feriti

Una ragazza israeliana di 17 anni è stata uccisa dall’esplosione di una bomba rudimentale nei pressi della colonia israeliana di Dolev, in Cisgiordania. Ci sono altri due feriti, il padre e il fratello della ragazza. Il quotidiano israeliano Haaretz scrive che i tre stavano facendo un’escursione nella zona. Il gruppo politico-terrorista palestinese Hamas non ha rivendicato l’attacco ma lo ha definito «eroico». Non è ancora chiaro se la bomba fosse stata piazzata in precedenza oppure se sia stata lanciata contro gli escursionisti. Nelle scorse settimane ci sono stati diversi attentati contro civili israeliani in Cisgiordania: secondo alcuni osservatori la tensione fra Israele e i gruppi militanti palestinesi è tornata alta per via della campagna elettorale per le elezioni israeliane, che si terranno il 17 settembre.