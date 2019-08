È stato trovato morto Andrea Zamperoni, lo chef italiano scomparso da alcuni giorni a New York

È stato trovato morto Andrea Zamperoni, lo chef italiano del ristorante di New York “Cipriani Dolci” di cui non si avevano più notizie da sabato scorso. Zamperoni aveva 33 anni, era originario di Casalpusterlengo (Lodi) e lavorava nel ristorante che si trova nella stazione Grand Central da circa un anno. Il suo corpo è stato trovato nella stanza di un ostello del Queens, a New York, non lontano da dove abitava. Al momento le cause della sua morte non sono conosciute, riporta NBC New York. La polizia ha detto che nella stanza era presente anche una donna nuda, che è stata interrogata ma che ad ora non si sospetta abbia avuto un ruolo nella morte di Zamperoni.