La crisi di governo, con tutti i suoi possibili scenari e in particolare con quello che si sta definendo intorno all’accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, occupa lo spazio maggiore sulle prime pagine dei giornali, alcune delle quali ne danno conto con toni quasi catastrofici. Si parla anche degli sviluppi del caso Groenlandia tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la Danimarca, mentre i quotidiani sportivi parlano di calciomercato suggerendo un ennesimo giorno decisivo nelle trattative sull’attaccante dell’Inter Mauro Icardi.

