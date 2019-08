Il dipendente del consolato britannico di Hong Kong detenuto in Cina è accusato di favoreggiamento della prostituzione, dicono i media locali

L’uomo si chiama Simon Cheng, ha 28 anni e risultava scomparso da due settimane: soltanto mercoledì il ministero degli Esteri cinese aveva confermato la sua detenzione sottolineando che è un cittadino di Hong Kong – quindi cinese, non britannico – e che per questo il suo arresto è una «questione cinese di affari interni».

Il Global Times, un tabloid collegato al Partito Comunista Cinese, dice che il dipendente del consolato britannico di Hong Kong che da due settimane è detenuto in Cina è accusato di favoreggiamento della prostituzione. Il tabloid cita fonti di polizia di Shenzhen, la città dove è detenuto l’uomo: avrebbe violato la legge che vieta di avere rapporti con le prostitute, e che prevede come sanzione una breve detenzione e una multa.

