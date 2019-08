È morto Giovanni Buttarelli, il Garante europeo della protezione dei dati

È morto Giovanni Buttarelli, magistrato e Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), l’autorità dell’Unione Europea incaricata di controllare che le istituzioni e gli organi comunitari rispettino il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali: era uno dei maggiori esperti mondiali di diritto delle nuove tecnologie, diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali. Era in carica dal 2014 (il suo mandato stava per scadere) e aveva 62 anni. In precedenza, dal 1997 al 2009, era stato segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali italiano; dal 2009 lavorava al Garante europeo.

1/3 È con profondo dolore che comunichiamo che Giovanni Buttarelli, Garante europeo della protezione dei dati, è venuto a mancare la scorsa notte, circondato dall’affetto dei suoi cari. pic.twitter.com/VQpKKMWXjV — EDPS (@EU_EDPS) August 21, 2019