11 fermate della linea A della metro di Roma rimarranno chiuse fino al 25 agosto per lavori di manutenzione

A causa di lavori di manutenzione programmati da tempo, 11 fermate della linea A della metro di Roma rimarranno chiuse da oggi, martedì 20 agosto, fino al 25 agosto. Verrà quindi interrotto il servizio in tutte le fermate tra Termini e Battistini – praticamente in tutto il centro storico di Roma – mentre la circolazione proseguirà regolare tra Termini e Anagnina. In mancanza della metro sarà attivo un servizio di bus sostitutivi della linea MA6. Nelle notti tra il 23 e il 24 agosto e tra il 24 e il 25 agosto le ultime corse della linea A da Termini a Anagnina saranno alle ore 23.30 anziché all’1.30, e dalle 23.30 in poi saranno attivi i bus sostitutivi su tutta la linea.

Si tratta della terza fase dei lavori che sono andati avanti per tutto agosto per la messa in sicurezza della linea, in seguito ai guasti che negli scorsi mesi avevano riguardato le scale mobili di diverse stazioni. Nella prima fase, tra il 4 e il 13 agosto, è stato chiuso il tratto tra Termini e Anagnina, mentre nella seconda, tra il 14 e il 19 agosto, erano state chiuse le fermate tra Ottaviano e San Giovanni. ATAC, l’azienda dei trasporti di Roma, scrive che la circolazione riprenderà regolarmente su tutta la linea a partire dal 26 agosto.