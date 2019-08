Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha la polmonite

Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Juventus dallo scorso giugno, ha una polmonite e potrebbe quindi saltare la prima partita di campionato, in programma sabato 24 agosto contro il Parma. La Juventus ne ha parlato in un comunicato in cui ha scritto che «l’allenatore ha autorizzato il club a comunicare il proprio stato di salute». Nel caso di assenza di Sarri, il suo posto a bordo campo sarebbe momentaneamente preso dal suo vice, l’ex allenatore dell’Empoli Giovanni Martusciello, come già successo durante l’amichevole giocata sabato scorso contro la Triestina.

Maurizio Sarri oggi al JTC, ma non in campo L’allenatore è stato sottoposto a ulteriori accertamenti nel pomeriggio ➡️ https://t.co/GRVwu1EMXH pic.twitter.com/fFmkrkkcpB — JuventusFC (@juventusfc) August 19, 2019