La multinazionale farmaceutica Bayer venderà alla statunitense Elanco la sua divisione Animal Health per 7,6 miliardi di dollari

La multinazionale farmaceutica tedesca Bayer ha raggiunto un accordo per vendere all’azienda statunitense Elanco la sua divisione Animal Health, che si occupa di prodotti per la salute degli animali. Bayer ha spiegato in una nota che Animal Health è stata valutata 7,6 miliardi di dollari: 5,3 miliardi saranno pagati in contanti, 2,3 saranno pagati in azioni di Elanco. La vendita sarà finalizzata nel 2020.