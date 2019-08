Cosa c’è stasera in TV

Questa sera in tv, a parte due serie tv, ci saranno diversi film: Sister Act II, che rispetto al primo ottenne uno scarso successo di critica; Nemico Pubblico, con Will Smith; uno 007 con Roger Moore e un western del 1973 la cui colonna sonora venne composta da Bob Dylan, che ebbe anche un ruolo come attore. Su Italia Uno Le Iene ripropongono l’inchiesta sull’omicidio Vannini.

Rai Uno

21.30 – Sister Act Ⅱ

Film del 1993 seguito di Sister Act del 1992: a differenza del film precedente, ottenne uno scarso successo di critica.

Rai Due

21.25 – Hawaii Five-0

Un nuovo episodio dell’ottava stagione della serie che racconta le vicende di una squadra investigativa speciale alle Hawaii.

Rai Tre

21.05 – Nemico pubblico

Film del 1998 diretto da Tony Scott e con Will Smith. Robert Clayton Dean è un avvocato di Washington che entra in possesso, a sua insaputa, di un video che incrimina un alto dirigente della National Security Agency in un omicidio politico. Da quel momento la vita di Dean viene spiata e sorvegliata da parte di un gruppo della NSA che organizza un piano per screditarlo e recuperare le prove incriminanti.

Rete 4

21.30 – The Losers

Film d’azione del 2010 con Zoë Saldaña, Chris Evans e Idris Elba. I protagonisti sono un gruppo di ex soldati che ce l’hanno con la CIA.

Canale 5

21.15 – The Fix

Tre episodi di una nuova serie tv americana. Mediaset descrive così la trama: «Un procuratore di Los Angeles si trasferisce in Oregon dopo aver perso un caso di omicidio. Otto anni dopo la sconfitta in tribunale, l’assassino torna a colpire e Maya è pronta a cercare giustizia».

Italia Uno

21.15 – Le iene “Omicidio Vannini”

Nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 Marco Vannini venne ucciso da un colpo di pistola mentre si trova a casa della fidanzata Martina Ciontoli. Per quella morte, in secondo grado, fu condannato a cinque anni per omicidio colposo il padre di Martina, Antonio Ciontoli. Ma, dicono le Iene nella loro inchiesta, «sono davvero numerosissime le cose che sembrano non tornare».

La7

21.35 – Lord Jim

Film del 1965 diretto da Richard Brooks e tratto dall’omonimo romanzo di Joseph Conrad. Il protagonista, un marinaio, è interpretato da Peter O’Toole.

TV8

21.35 – Agente 007. L’uomo dalla pistola d’oro

Film del 1974. Il protagonista è interpretato da Roger Moore.

Nove

21.30 – Pathfinder

Film del 2007 ispirato a L’arciere di ghiaccio, film norvegese del 1987. Ci sono dentro vichinghi, nativi americani, molte battaglie. Il protagonista è Karl Urban, cioè Éomer del Signore degli Anelli.

Rai4

21.20 – Chronicle

Film del 2012 che ha un po’ del thriller e un po’ della fantascienza, girato come se fossero i protagonisti, tre adolescenti, a riprendersi. La parte fantascientifica della storia è che i tre acquisiscono il potere della telecinesi, cioè la capacità di spostare oggetti con il pensiero. Poi inizia la parte thriller.

Rai Movie

21.10 – Pat Garrett e Billy Kid

Western del 1973 diretta da Sam Peckinpah, con James Coburn e Kris Kristofferson. La colonna sonora venne composta da Bob Dylan, che ebbe anche un piccolo ruolo come attore; nello stesso anno di uscita del film venne pubblicato l’album con la colonna sonora intitolata Pat Garrett & Billy the Kid.

Iris

21.10 – Rimini Rimini. Un anno dopo

Film del 1988, diretto da Bruno Corbucci e, solo per l’ultimo episodio, da Giorgio Capitani. È il sequel di Rimini Rimini del 1987. Gli episodi sono cinque.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Macchine mortali

Sky Cinema Family

21.00 – Ferdinand