C’è ancora molta politica italiana, sulle prime pagine di oggi. Nei titoli di apertura si parla soprattutto dell’esito dell’incontro tra i dirigenti del Movimento 5 Stelle, domenica a casa di Beppe Grillo, in cui sembra si sia deciso di non rinnovare l’alleanza con la Lega. Si parla molto anche di migranti, con aggiornamenti sulla Open Arms, bloccata da giorni a poche decine di metri dal porto di Lampedusa, dove non può attraccare. Infine, c’è molto spazio allo sport, con le ultime amichevoli estive e le ultime notizie di calciomercato.