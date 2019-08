È morto il miliardario danese Lars Larsen, fondatore della catena di arredamento Jysk

È morto Lars Larsen, fondatore della catena di negozi di arredamento Jysk e uno degli uomini più ricchi della Danimarca. Larsen, nato nel 1948, aveva fondato Jysk nel 1979 investendo i suoi risparmi: da un negozio che vendeva piccoli oggetti per la casa, aveva creato una catena di arredamento con migliaia di dipendenti e punti vendita in tutta la Danimarca e in 51 altri paesi del mondo, famosa soprattutto per i prezzi contenuti. Due mesi fa aveva lasciato la direzione di Jysk, dopo che gli era stato diagnosticato un grave tumore.