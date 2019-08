È morta la giornalista Ida Colucci, ex direttrice del Tg2

È morta Ida Colucci, giornalista ed ex direttrice del Tg2. Aveva 58 anni e, scrivono i giornali , era malata da tempo. Colucci, nata a Roma nel 1960, aveva iniziato a lavorare in Rai nel 1991 e nell’anno successivo era entrata nella redazione del Tg2. Dal 2005 era stata inviata del telegiornale, di cui era diventata vicedirettrice nel 2009 e direttrice nell’agosto 2016 al posto di Marcello Masi, su proposta dell’allora direttore generale Antonio Campo Dall’Orto. Era stata a sua volta sostituita nell’ottobre 2018 da Gennaro Sangiuliano.

