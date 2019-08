Libri scolastici, come acquistarli online

Per i tanti genitori e studenti che ricordano con terrore le lunghe file settembrine fuori da librerie e cartolerie in attesa del proprio turno, comprare i libri scolastici senza mettere piede fuori di casa è sempre un sollievo. Comprare testi scolastici online è anche particolarmente facile, perché tutte le librerie che vendono libri di scuola hanno l’elenco dei titoli adottati da ogni classe – sono le stesse scuole, sia pubbliche che private, a diffonderli –, quindi per prenotarli e comprarli basta sapere quale classe frequenteranno i propri figli e accedere direttamente alla lista, senza doverli cercare titolo per titolo. Abbiamo messo insieme alcune informazioni utili per comprare online i libri scolastici, nuovi, usati e in alcuni casi con sconti e promozioni particolari.

Amazon

In questo periodo su Amazon c’è una pagina dedicata ai libri scolastici dove si può fare una ricerca per istituto, selezionare la classe e acquistare tutti o una parte dei libri di testo per l’anno che viene. I libri comprati entro il 15 settembre si possono restituire fino al 15 ottobre. Inoltre, fino al 31 agosto, se oltre ai libri scolastici si acquistano anche articoli per una spesa di almeno 20 euro, si riceve da Amazon un buono da 5 euro per l’acquisto successivo. In queste settimane inoltre ci saranno diversi sconti su prodotti utili a chi comincia il nuovo anno scolastico, come zaini, quaderni e computer portatili.

Libraccio

Un modo per risparmiare sull’acquisto dei libri scolastici è acquistarli usati, ad esempio sul sito del Libraccio, la catena di librerie specializzata in libri di seconda mano. Non sempre da Libraccio si trovano tutti i libri di cui si ha bisogno tra quelli usati – che arrivano a costare anche meno della metà del prezzo di listino – però se ne trovano spesso un buon numero e gli altri si possono ordinare nuovi: selezionata la classe per cui dovete prendere i libri, il motore di ricerca indica per ciascun libro se ne è disponibile una copia usata e quanto si risparmia, in modo che possiate scegliere.

Se comprate libri nuovi sul sito di Libraccio ricevete in regalo un buono acquisto con un valore pari al 15 per cento di quello che avete speso per i libri scolastici (solo quelli nuovi) da usare per acquistare altre cose, sempre sul sito. I buoni valgono fino al 31 dicembre e possono essere usati per acquisti online di libri (non scolastici) con un valore di almeno 25 euro.

Se vi interessa comprare libri scolastici usati online ma temete di ricevere una copia rovinata, non potendone verificare lo stato prima dell’acquisto, sappiate che il Libraccio non vende libri che hanno pagine o copertine strappate o mancanti, ma che i libri potrebbero «presentare segni di usura, sottolineature, evidenziazioni, note a margine» ed esercizi già svolti. Se un libro usato non è nelle condizioni attese, ci si può avvalere del diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna: «verrà accettata la resa di qualsiasi libro e verrà data al cliente l’opportunità di richiedere il rimborso di quanto pagato o la sostituzione con una copia nuova pagando solo la differenza di valore». Nel caso di libri che vengono venduti insieme a CD-Rom allegati è possibile che siano mancanti.

Chi, oltre a comprare i libri per l’anno che viene, vuole vendere i libri dell’anno passato può farlo sempre online: Libraccio provvede al ritiro direttamente a domicilio. Non tutti i libri vengono acquistati, ma non è detto che i libri rifiutati online non vengano invece accettati nei punti vendita. Libraccio valuta i libri usati e li paga all’utente con un buono da spendere sul sito (in questo caso la valutazione ha un incremento del 5 per cento) o tramite bonifico o accredito PayPal entro 15 giorni.

Libreria Scolastica

Libri di testo nuovi e usati si possono acquistare online anche su Libreria Scolastica. Sui libri nuovi (e sui dizionari) ci sono sconti fino al 15 per cento e su quelli usati fino al 50, oltre che diversi sconti su astucci e zaini. È anche possibile vendere i propri libri usati a Libreria Scolastica: in cambio si ricevono dei buoni da spendere sul loro sito, ma solo fino al 20 agosto.

I libri scolastici comprati al supermercato

Molte persone i libri scolastici li comprano nei supermercati: si possono prenotare anche online, tuttavia non sono previste consegne a domicilio ma vanno ritirati nei punti vendita. Si possono comprare ad esempio in alcuni supermercati Coop, Esselunga, Conad, Carrefour e Pam Panorama, e tutti offrono il servizio di ricopertura (a pagamento) a chi lo richiede. Gli sconti e i vantaggi variano da supermercato a supermercato: Esselunga offre uno sconto del 15 per cento su tutti i libri di testo, Coop e Carrefour offrono un buono pari al 25 per cento della spesa ai clienti che ordinano i libri online e del 20 per cento a quelli che ordinano i libri in negozio, Conad e Pam Panorama danno a tutti coloro che acquistano libri scolastici un buono pari al 25 per cento della spesa da spendere nei loro supermercati.

