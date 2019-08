Le informazioni sul traffico sulle autostrade, per domenica 18 agosto

Domenica 19 agosto è una delle giornate che Autostrade per l’Italia e il CCISS – il servizio di informazione che una volta chiamavamo Viaggiare informati – considerano più problematiche per quanto riguarda il traffico sulle autostrade. Migliaia e migliaia di persone rientreranno in auto dalle ferie, e Autostrade per l’Italia ha usato per questo il famoso “bollino rosso”, la previsione corrispondente al maggior traffico. A questa pagina trovate le previsioni di Autostrade per l’Italia, mentre qui quelle del CCISS. È utile anche sapere che il sistema “tutor” è stato riattivato nei giorni scorsi.

Dove trovare informazioni sul traffico in tempo reale

Sul sito di Autostrade per l’Italia e sulla sua app trovate anche le condizioni del traffico in tempo reale, un servizio che forniscono anche le mappe di Google Maps. Sul sito di Autostrade per l’Italia è anche possibile inserire il percorso previsto per il proprio viaggio e avere utili informazioni su code e possibili criticità lungo il tragitto.

Notizie aggiornate sul traffico si trovano in evidenza sul sito del CCISS, al numero gratuito 1518 o su questo profilo Twitter. Per informazioni sulla parte della rete autostradale gestita da ANAS, ci sono questo sito e il numero 800.841.148. Per i nostalgici, tutti quei sistemi che si usavano una volta sono ancora validi: le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre frequenze di Radio-Rai o il Televideo.