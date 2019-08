In Bangladesh circa 3mila persone sono rimaste senza casa dopo un grosso incendio in una baraccopoli

Circa 3mila persone sono rimaste senza casa a Dacca, in Bangladesh, dopo che un grosso incendio ha distrutto gran parte di una baraccopoli nella periferia settentrionale della città, venerdì sera. I vigili del fuoco hanno impiegato tre ore per riuscire a spegnere l’incendio. Nessuno è morto, hanno detto le autorità, perché la maggior parte degli abitanti della baraccopoli si trovavano altrove per i festeggiamenti di Eid al Adha, una festa musulmana. Non si sa ancora cos’abbia provocato le fiamme.

Il governo ha detto che per il momento darà 500 tonnellate di riso e l’equivalente di circa 14mila euro alle persone colpite dall’incendio. Gli incendi di fabbriche, mercati e baraccopoli sono frequenti in Bangladesh, dove migliaia di persone vivono in condizioni di estrema povertà e in pessime condizioni di sicurezza. A febbraio ce n’era stato uno in una baraccopoli di Chittagong, la seconda città del paese, in cui erano morte 8 persone.