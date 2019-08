8 persone sono morte in un incendio in un hotel di Odessa, in Ucraina

Nella notte tra venerdì e sabato 8 persone sono morte e 10 sono rimaste ferite in un incendio in un hotel della città di Odessa, nel sud dell’Ucraina sul mar Nero. L’hotel si chiamava Tokyo Star, e aveva 273 camere. Non ci sono ancora informazioni su cosa abbia causato l’incendio, che è stato spento dai vigili del fuoco dopo tre ore e si è esteso per una superficie di 1.000 metri quadrati.