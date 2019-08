La Contrada della Selva ha vinto il Palio di Siena dell’Assunta

La Contrada della Selva ha vinto il Palio di Siena del 16 agosto dedicato alla Madonna Assunta. La Selva ha vinto con un cavallo scosso, Remorex, che ha concluso per primo i tre giri di Piazza del Campo dopo la caduta del suo fantino — Giovanni Atzeni detto “Tittia” — e dopo aver superato i cavalli di Onda, Aquila e Bruco, quest’ultimo a pochi centimetri dal traguardo. Per la Selva è la trentanovesima vittoria nella storia del Palio e la prima dopo quattro anni, mentre per il cavallo Remorex è la seconda vittoria in assoluto, e anche la seconda da scosso, dopo quella del Palio straordinario corso lo scorso ottobre. Il prossimo Palio di Siena si correrà il 2 luglio 2020.