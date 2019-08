Il Giappone ha superato la Cina ed è diventato il paese che possiede più titoli del Tesoro statunitensi

Il Giappone ha superato la Cina come primo paese per titoli del Tesoro statunitensi posseduti, arrivando a detenere 1.120 miliardi di dollari del debito pubblico degli Stati Uniti, contro gli 1.110 miliardi posseduti dalla Cina. Il Giappone è diventato quindi l’entità straniera a possedere una percentuale maggiore del debito americano, che in totale ammonta a circa 22mila miliardi di dollari. Dopo Giappone e Cina, il Regno Unito è il terzo paese nella classifica, con 323 miliardi: in tutto è posseduto da entità straniere poco meno del 30 per cento del debito pubblico americano.