Celebripost

Tra le celebrità da fotografare questa settimana ci sono facce conosciute da sempre e facce conosciute da poco. C’è John Travolta, per esempio, con un’acconciatura con cui non siamo abituati a vederlo (l’assenza di capelli vale “acconciatura”?) e che gli sta molto bene. C’è Jennifer Lopez, con diverse braccia accessorie, che questa settimana ha suonato in Egitto, e c’è Angela Merkel, che ha dato da mangiare a un pinguino e poi si è fatta fotografare più o meno nella sua stessa posizione, non scioltissima.

Fra le facce conosciute da meno tempo, invece, c’è Greta Thunberg in partenza per l’America, e il figlio di Nick Cave i cui geni, decisamente, non mentono.