Negli Stati Uniti è stato approvato un nuovo farmaco per la cura della tubercolosi

Mercoledì la Food and Drug Administration, l’agenzia del governo degli Stati Uniti che si occupa di regolamentare farmaci e prodotti alimentari, ha approvato un nuovo farmaco per la tubercolosi – una delle più gravi malattie infettive al mondo – che potrebbe essere usato nelle infezioni resistenti ai farmaci già in uso. Il nuovo farmaco si chiama Pretomanid ed è stato sviluppato da un’organizzazione senza scopi di lucro sostenuta da numerosi finanziatori, una cosa abbastanza insolita per il settore farmaceutico: Global Alliance for TB Drug Development, o TB Alliance. Era da 40 anni che la FDA non approvava un nuovo farmaco per la tubercolosi; le aziende farmaceutiche sono poco motivate a sviluppare farmaci che potrebbero servire solo a un ridotto numero di persone.

La tubercolosi è un’infezione batterica dei polmoni che si trasmette per via aerea. Nel 2017 circa 10 milioni di persone si sono ammalati di tubercolosi e 1,6 milioni sono morte; delle persone infette circa 558mila avevano una forma di tubercolosi resistente agli antibiotici secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Il Pretomanid dovrebbe essere disponibile negli Stati Uniti entro la fine dell’anno. TB Alliance sta cercando di ottenere anche l’approvazione per il Pretomanid dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e vorrebbe che l’OMS inserisse il farmaco nelle linee guida per il trattamento dei casi di tubercolosi.