Il Liverpool ha vinto ai rigori la Supercoppa UEFA

Il Liverpool ha vinto la Supercoppa UEFA battendo il Chelsea 3-2 dopo i calci di rigore. Il trofeo estivo che segna l’inizio delle competizioni UEFA, fra le squadre vincitrici delle due coppe europee per club, si è disputato mercoledì sera alla Vodafone Arena di Istanbul. Il Chelsea, vincitore dell’Europa League, è passato in vantaggio alla mezzora del primo tempo con Olivier Giroud. La partita è proseguita tutto sommato equilibrata e a inizio secondo tempo il Liverpool è riuscito a pareggiare con Sadio Mané. Al Chelsea sono stati annullati due gol e i tempi regolamentari si sono conclusi sul risultato di 1-1. Ai supplementari il secondo gol di Mané e un calcio di rigore di Jorginho hanno cambiato il risultato mantenendo però la parità. Nei successivi calci di rigore, l’errore finale di Tammy Abraham è stato decisivo. Per il Liverpool è la quarta vittoria nella competizione.

