Qualcuno a Lodi ha vinto 209 milioni di euro al SuperEnalotto

Qualcuno a Lodi ha vinto 209.160.441 euro al SuperEnalotto, cioè il premio più alto della storia del SuperEnalotto. Era più di un anno che nessuno vinceva, da giugno dello scorso anno. In quel caso era successo attraverso un sistema a cui avevano partecipato 45 giocatori. In questo caso la schedina vincente è stata creata con Quick Pick, un sistema che crea casualmente una schedina da 2 euro dal terminale, senza che sia il giocatore a compilarla personalmente. La combinazione vincente è stata: 7 – 32 – 41 – 59 – 75 – 76.

