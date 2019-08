A Napoli due venditori ambulanti originari del Bangladesh sono stati presi a sassate da un gruppo di ragazzi, uno di loro è stato ferito gravemente

Nella notte tra domenica e lunedì in centro a Napoli due venditori ambulanti originari del Bangladesh sono stati aggrediti, derubati e presi a sassate da un gruppo di ragazzi. Uno dei due è ricoverato all’ospedale Cardarelli: ha un trauma cranico e varie fratture al volto. Repubblica dice che nei prossimi giorni dovrà essere sottoposto a due interventi chirurgici. L’aggressione è avvenuta in via Generale Orsini, parallela del lungomare di via Nazario Sauro, poco lontano da Castel dell’Ovo e da piazza del Plebiscito.