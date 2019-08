Mediacom Communications è il nuovo sponsor di maglia della Fiorentina

La Fiorentina ha confermato che Mediacom Communications è il suo nuovo sponsor principale, dopo esserlo stato temporaneamente nella tournée estiva della squadra negli Stati Uniti. Mediacom ha sede nello stato di New York ed è una delle principali emittenti via cavo statunitensi con 4500 dipendenti, oltre 1 milioni di clienti e un fatturato annuale di circa 1,9 miliardi di dollari. Il proprietario e fondatore dell’azienda è l’imprenditore italoamericano Rocco Commisso, che dallo scorso giugno è anche proprietario della Fiorentina. Mediacom non è presente nel mercato italiano e il valore della sponsorizzazione non è stato comunicato. Commisso ha commentato l’accordo dicendo: «Questa sponsorizzazione garantirà al marchio Fiorentina una visibilità internazionale. Sono convinto che rafforzare i legami tra Mediacom e la squadra sia essenziale per ottenere vantaggi reciproci e per aiutare entrambe le aziende a raggiungere grandi obiettivi».