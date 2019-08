Cosa c’è stasera in TV

Questa sera in tv ci saranno delle serie tv, tre nuove puntate della miniserie Spirito libero e diversi vecchi film: La guerra dei Roses, Lo squalo di Steven Spielberg, Maladies con James Franco che ha problemi di salute mentale e Django, quello originale del 1966 diretto da Sergio Corbucci e con Franco Nero. All’uscita nelle sale fu considerato uno dei film più violenti mai prodotti; anche questo contribuì al suo grande successo.

Rai Uno

21.30 – Grand tour “Val d’Ossola”

Programma sui luoghi, le storie e le persone di varie regioni d’Italia: è condotto da Lorella Cuccarini e il tema di questa puntata sarà l’ascesa dal porto di Genova alle vette del Monte Rosa.

Continua il viaggio di #GrandTour tra natura selvaggia e cultura, tra spiritualità e musica, dal mare alle vette innevate, nell'incredibile varietà di scenari che ci regala l'Italia 🇮🇹 Con @LCuccarini @AngeloMellone e @pepponesk questa sera alle 21.25 su #Rai1#13agosto pic.twitter.com/L3ko68CiwY — Rai1 (@RaiUno) August 13, 2019

Rai Due

21.20 – Hawaii Five-0

Un nuovo episodio dell’ottava stagione della serie che racconta le vicende di una squadra investigativa speciale alle Hawaii.

Un gruppo di persone apparentemente comuni organizza un pericoloso attacco chimico contro un’azienda colpevole di aver inquinato le falde acquifere di una zona dell’isola 🚧 vi aspettiamo questa sera alle 21.20 su #RAI2 con @HawaiiFive0CBS pic.twitter.com/OYTJ7eZ19n — Rai2 (@RaiDue) August 12, 2019

Rai Tre

21.05 – La guerra dei Roses

Film del 1989 diretto da Danny De Vito e tratto dall’omonimo romanzo di Warren Adler. È la storia grottesca del divorzio tra Oliver Rose, un ricco avvocato interpretato da Michael Douglas, e sua moglie Barbara Rose, interpretata da Kathleen Turner.

Rete 4

21.30 – Lo squalo

Film del 1975 diretto da Steven Spielberg. Racconta di un grande e pericoloso squalo bianco che uccide dei bagnanti sull’isola di Amity, un immaginario luogo di villeggiatura estiva, spingendo il capo della polizia locale a cercare di ucciderlo con l’aiuto di un biologo marino e un cacciatore di squali.

Canale 5

21.10 – Spirito libero

Tre puntate di una miniserie che ha avuto molto successo in Austria e in Germania.

Riuscirà l'unica erede della scuderia Hochstetten a farsi accettare in questa nuova realtà? 🤔 I primi episodi di #SpiritoLibero vi aspettano su @MediasetPlay 👇https://t.co/WMJ5YA1vyf — Mediaset Play (@MediasetPlay) August 7, 2019

Italia Uno

21.20 – Chicago Fire

Altri episodi della serie tv di NBC sul dipartimento dei vigili del fuoco di Chicago, con Jesse Spencer e Taylor Kinney.

La 7

20.30 – In onda

Programma di approfondimento e attualità condotto da David Parenzo e Luca Telese.

#inonda L'intervista esclusiva a @matteosalvinimi: "Non faccio nomi e cognomi ma ci sono parecchi 5stelle che mi chiamano. Mi dicono dateci una mano perchè passare dalla rivoluzione a Renzi e Boschi non è il massimo"

https://t.co/GSqKNq68I3 — La7 (@La7tv) August 12, 2019

TV 8

21.35 – Ip Man III

Film quasi-biografico sulla vita di Ip Man, un maestro di arti marziali che tra le altre cose fu anche il maestro di Bruce Lee. È ambientato in Cina e segue tutta la vita avventurosa di Ip Man, che durante l’invasione giapponese del 1937 perse tutta la sua ricchezza e dovette rifarsi una vita.

Rai 4

21.15 – The Stepfather – Il segreto di David

Film del 2009, remake di The Stepfather – Il patrigno, del 1987. Racconta di un serial killer che avvicina giovani vedove o divorziate con figli per poi sterminare l’intera famiglia.

Rai 5

21.15 – Maladies

Film con James Franco presentato nel 2013 al Berlin International Film Festival. È ambientato a New York nel 1963: James, Catherine e Patricia, ognuno a modo suo, hanno dei problemi di salute mentale.

Rai Movie

21.10 – Il ministro

Commedia italiana del 2015 con Gianmarco Tognazzi: Franco Lucci è un imprenditore in crisi che a una cena diventa amico di un ministro, grazie al quale la sua società si potrebbe salvare per un appalto pubblico.

Iris

21.10 – Django

Quello originale, del 1966, diretto da Sergio Corbucci con Franco Nero. All’uscita nelle sale fu visto come uno dei film più violenti mai prodotti fino ad allora. Anche questo contribuì al suo grande successo.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – La cosa