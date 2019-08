Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv ci saranno la pallavolo (come ieri, ma una partita più importante), il Maurizio Costanzo Show, un nuovo commissario Rex e una commedia francese che racconta la storia di una donna marocchina espulsa dalla Francia perché il suo permesso è scaduto. Si intitola Parigi a tutti i costi.

Rai Uno

21.25 – Un marito di troppo

Commedia romantica del 2014: Cristiana Capotondi è una produttrice musicale che a 32 anni ottiene il lavoro che voleva da anni e proprio quando lo ottiene il marito le chiede di sposarlo. Il sito Rai scrive, con quel tipico dico-non-dico delle sinossi dei film: «Ma il passato tornerà a scompaginare il presente…».

Rai Due

21.05 – Serbia–Italia di pallavolo maschile

Una partita del torneo di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo, dopo che entrambe hanno già battuto sia Camerun che Australia. Chi vince va alle Olimpiadi.



Continua la caccia al pass per #Tokyo2020!

Dopo la vittoria di ieri, l'Italia scende in campo contro l'Australia per il secondo match preolimpico 🤾‍

Appuntamento su @RaiDue dalle 21!

Guarda la diretta 👉 https://t.co/1nkEmpYl54#RoadToTokyo @Federvolley pic.twitter.com/u2B1YYwbNy — RaiSport (@RaiSport) August 10, 2019

Rai Tre

21.20 – Hudson & Rex

Avete nostalgia del commissario Rex, quello degli anni Novanta? Qualcuno in Canada deve aver deciso di sì, e ne ha fatto un remake.

Da stasera, la domenica di #Rai3 è con #HudsoneRex, la nuova serie poliziesca ispirata alla famosissima produzione austriaca degli anni Novanta, Il commissario Rex. pic.twitter.com/aMCaYiulX1 — Rai3 (@RaiTre) August 4, 2019

Rete 4

21.25 – Maurizio Costanzo Show

Sapete quante puntate del Maurizio Costanzo Show sono andate in onda dal 1982 a oggi? Più di 4.400: se non ne avete vista mai nemmeno una, a questo punto il record è vostro, non suo. Ah, nel frattempo visto che vanno di moda le sigle per tutto, qualcuno ha anche preso a chiamarlo M.C.S.

Dall'ultima edizione del #MaurizioCostanzoShow… dedichiamoci un minuto di spensieratezza con le insuperabili imitazioni di Gabriella Germani! 😄 https://t.co/2VlREzHmtY — Maurizio Costanzo (@Costanzo) August 9, 2019

Canale 5

21.21 – Cake

Film drammatico del 2015, in cui Jennifer Aniston mostrò di saperci fare anche fuori dalle commedie.

Italia 1

21.20 – Parto col folle

Film del 2010 diretto da Todd Phillips, regista di Una notte da leoni. Ci recitano Zach Galifianakis (che in quel film faceva Alan) e Robert Downey Jr., che per una volta non è Tony Stark. Racconta di un architetto costretto a fare un lungo viaggio in auto con un aspirante attore molto strano.

La7

21.15 – Atlantide

Una nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori. Stasera si parla di Evita Perón.

Rai Movie

21.10 – Parigi a tutti i costi

Commedia francese scritta e diretta dalla regista di origine italo-tunisina Reem Kherici. Racconta la storia di Maya, giovane stilista di una maison d’alta moda che vive a Parigi da più di vent’anni, ma che dopo un controllo della polizia viene espulsa e rimandata in Marocco perché il suo permesso di soggiorno è scaduto.

Sky

Sky Cinema Collection, 21.15: Flashdance